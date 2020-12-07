В Краснодаре из-за аварии 7 тыс. человек остались без света более чем на два часа

В Краснодаре вечером 6 декабря произошла авария на сетях электроснабжения в Восточно-Кругликовском микрорайоне

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), накануне в 19:32 из-за аварии произошло отключение электроэнергии. Без света остались 7 тыс. человек, проживающих в границах улиц:

1-го Мая;

Восточно-Кругликовской;

имени 40-летия Победы;

Черкасской;

Яснополянской;

Российской;

Домбайской;

1-го и 2-го проездов 21-го Партсъезда;

1-го и 2-го Российского проездов;

Таймырской;

имени Шпака;

Вологодской;

Дачной;

Закатной;

Солнечной;

Памирская;

Подольской;

Весенней;

Уссурийской.

Аварийная бригада сразу начала восстановительные работы, а специалисты «НЭСК-электросети» пытались установить причину аварии, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Позже в ЕДДС сообщили, что свет вернули всем жителям в 21:58. Причиной аварии стало повреждение на кабельной линии между двумя подстанциями — СВ-444 и РП-59.