В Краснодаре из-за аварии 7 тыс. человек остались без света более чем на два часа

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре вечером 6 декабря произошла авария на сетях электроснабжения в Восточно-Кругликовском микрорайоне

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), накануне в 19:32 из-за аварии произошло отключение электроэнергии. Без света остались 7 тыс. человек, проживающих в границах улиц:

  • 1-го Мая;
  • Восточно-Кругликовской;
  • имени 40-летия Победы;
  • Черкасской;
  • Яснополянской;
  • Российской;
  • Домбайской;
  • 1-го и 2-го проездов 21-го Партсъезда;
  • 1-го и 2-го Российского проездов;
  • Таймырской;
  • имени Шпака;
  • Вологодской;
  • Дачной;
  • Закатной;
  • Солнечной;
  • Памирская;
  • Подольской;
  • Весенней;
  • Уссурийской.

Аварийная бригада сразу начала восстановительные работы, а специалисты «НЭСК-электросети» пытались установить причину аварии, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Позже в ЕДДС сообщили, что свет вернули всем жителям в 21:58. Причиной аварии стало повреждение на кабельной линии между двумя подстанциями — СВ-444 и РП-59. 

Аварии Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футболист «Краснодара» Шапи рассказал, как перенес коронавирус
На Кубани от коронавируса умерли еще 8 человек, в том числе 49-летняя женщина
Присяжные признали виновным мужчину, который задушил таксистку в Северском районе
На Кубани зафиксировали очередной рекорд по новым случаям коронавируса за сутки
Власти Краснодара рассказали, какие гаражи будут сносить и что появится на их месте
Глава Минздрава РФ предложил ограничить передвижение между регионами из-за COVID-19

Лента новостей

В поисках новогоднего настроения: куда пойти в Краснодаре в декабре

«Идти вперед намеченным курсом»

Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым

Как парк «Краснодар» украсили к Новому году

Фоторепортаж

Реклама на портале