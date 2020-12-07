В Краснодаре из-за аварии 7 тыс. человек остались без света более чем на два часа
В Краснодаре вечером 6 декабря произошла авария на сетях электроснабжения в Восточно-Кругликовском микрорайоне
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), накануне в 19:32 из-за аварии произошло отключение электроэнергии. Без света остались 7 тыс. человек, проживающих в границах улиц:
- 1-го Мая;
- Восточно-Кругликовской;
- имени 40-летия Победы;
- Черкасской;
- Яснополянской;
- Российской;
- Домбайской;
- 1-го и 2-го проездов 21-го Партсъезда;
- 1-го и 2-го Российского проездов;
- Таймырской;
- имени Шпака;
- Вологодской;
- Дачной;
- Закатной;
- Солнечной;
- Памирская;
- Подольской;
- Весенней;
- Уссурийской.
Аварийная бригада сразу начала восстановительные работы, а специалисты «НЭСК-электросети» пытались установить причину аварии, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
Позже в ЕДДС сообщили, что свет вернули всем жителям в 21:58. Причиной аварии стало повреждение на кабельной линии между двумя подстанциями — СВ-444 и РП-59.
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