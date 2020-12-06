В Ростове более 7 часов тушат пожар на рынке, где загорелся магазин пиротехники

Ростовская область

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Рано утром 6 декабря на рынке «Классик» в Ростове начался пожар

Информация о пожаре в двухэтажном павильоне с пиротехникой поступила спасателям в 6:30. Изначально пламя распространилось на 200 кв. метрах, позже площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. метров, писал ТАСС. Также очевидцы засняли сработавший над рынком фейерверк.

Тушение осложняли низкая температура воздуха, плотная застройка и сильный ветер. Пожару присвоили четвертый уровень сложности.

По данным на 13:30, пожарные локализовали возгорание на 4 тыс. кв. метрах, передает РИА «Новости» данные регионального МЧС. Огонь тушат 446 человек и 134 единицы техники.

Пожары Ростов-на-Дону

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