На Кубани в пожаре погибли три человека, еще одного спас сосед

Краснодарский край

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Вечером 5 декабря в Красноармейском районе загорелся дом

Сообщение о пожаре в частном доме на улице Кольцова в станице Старонижестеблиевской поступило в 23:11. Приехавшие на место спасатели установили, что горит бесхозное строение на площади 30 кв. метров, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пламя потушили в 23:35, в помещении нашли тела трех погибших.

В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру добавили 6 декабря, что в доме проживал 56-летний мужчина. Вечером 5 декабря к нему пришли гости. Ночью соседи заметили пламя и сообщили об этом в пожарную службу. Одному из соседей удалось спасти 49-летнего гостя. Между тем, после локализации пожара нашли тела хозяина и двух его гостей. Предварительной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасенного мужчину на месте осмотрели медики, его здоровью ничего не угрожает. Следователи устанавливают обстоятельства, назначены экспертизы.

Напомним, в августе в Армавире произошел пожар, при котором погибли два человека. 

Красноармейский район Пожары смерть

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