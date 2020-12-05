«Локомотив-Кубань» уступил «Парме» в матче Единой лиги ВТБ
Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 декабря на выезде встретился с «Пармой»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся в Перми и завершился победой хозяев — 84:81 (20:21, 25:15, 14:26, 25:19).
Лидером в составе «Локо» стал Миндаугас Кузминскас, на счету которого 24 очка и 4 подбора. У хозяев Адас Юшкявичюс отличился 33 очками и 5 результативными передачами.
За матчем с трибун дворца спорта «Молот» наблюдали 1 тыс. 258 болельщиков.
После этой игры «красно-зеленые» имеют в своем активе 6 побед и 3 поражения, а «Парма» одержала победу в 3 поединках и 2 раза проиграла.
В следующем матче команда Евгения Пашутина 9 декабря в гостях сыграет с «Морабанк Андоррой» в рамках Еврокубка. 13 декабря в Краснодаре «железнодорожники» примут питерский «Зенит», билеты уже поступили в продажу.
💣 @MKuzminskas scores 17 points in 3rd quarter against PARMA! pic.twitter.com/chNfgw0978— VTB League (@VTBUL) December 5, 2020
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Идти вперед намеченным курсом»
Интервью с гендиректором компании «Газпром добыча Краснодар» Андреем Захаровым
Артемий Лебедев выпустил ролик о Краснодаре, снятый 4 года назад
Что Галицкий, Машталир и дизайн-код изменили с тех пор?