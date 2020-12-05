«Локомотив-Кубань» уступил «Парме» в матче Единой лиги ВТБ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 5 декабря на выезде встретился с «Пармой»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялся в Перми и завершился победой хозяев — 84:81 (20:21, 25:15, 14:26, 25:19).

Лидером в составе «Локо» стал Миндаугас Кузминскас, на счету которого 24 очка и 4 подбора. У хозяев Адас Юшкявичюс отличился 33 очками и 5 результативными передачами.

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За матчем с трибун дворца спорта «Молот» наблюдали 1 тыс. 258 болельщиков.

После этой игры «красно-зеленые» имеют в своем активе 6 побед и 3 поражения, а «Парма» одержала победу в 3 поединках и 2 раза проиграла.

В следующем матче команда Евгения Пашутина 9 декабря в гостях сыграет с «Морабанк Андоррой» в рамках Еврокубка. 13 декабря в Краснодаре «железнодорожники» примут питерский «Зенит», билеты уже поступили в продажу.

Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК «Локомотив-Кубань»

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