«Локомотив-Кубань» уступил «Парме» в матче Единой лиги ВТБ

Лидером в составе «Локо» стал Миндаугас Кузминскас, на счету которого 24 очка и 4 подбора. У хозяев Адас Юшкявичюс отличился 33 очками и 5 результативными передачами.

За матчем с трибун дворца спорта «Молот» наблюдали 1 тыс. 258 болельщиков.

После этой игры «красно-зеленые» имеют в своем активе 6 побед и 3 поражения, а «Парма» одержала победу в 3 поединках и 2 раза проиграла.

В следующем матче команда Евгения Пашутина 9 декабря в гостях сыграет с «Морабанк Андоррой» в рамках Еврокубка. 13 декабря в Краснодаре «железнодорожники» примут питерский «Зенит», билеты уже поступили в продажу.