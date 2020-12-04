В Сочи на въезде из Абхазии образовалась пробка из машин, которые везут мандарины и хурму

В декабре на границе России с Абхазией образовалась очередь с грузовиками, которые собираются ввозить фрукты в Россию

Видео с очередью из машин выложили в «ЧП Сочи» «Вконтакте». На кадрах видны автомобили, нагруженные мандаринами, лимонами, хурмой и фейхоа. По словам очевидцев, для ввоза в Россию цитрусовых и фруктов водителям приходится стоять по несколько часов.

Ситуацию порталу Юга.ру прокомментировали в службе Краснодарской таможни по Сочи 4 декабря.

«Нагрузка на пункт пропуска в этом году превышена в несколько раз. Ввоз цитрусовых и другой сельхозпродукции в этом году вырос по сравнению с прошлым годом в три раза. В прошлом году за весь сезон (октябрь-февраль) было оформлено 14 тыс. тонн цитрусовых. В этом уже на сегодняшний день ввезено порядка 15 тысяч тонн», — сообщила представитель пресс-службы ведомства.