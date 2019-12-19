В Сочинском нацпарке высадили хурму, гранат и витекс священный

Краснодарский край

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В Национальном парке Сочи в декабре высадили 3 тыс. краснокнижных деревьев

Среди новых видов растений — кавказская хурма, обыкновенный гранат и витекс священный. Деревья разнообразили флору Адлерского, Веселовского и Головинского лесничеств. Их специально выращивали пять лет в питомнике Сочинского нацпарка.

Для саженцев хурмы выбирали полутенистые участки долин, а для граната и витекса — наоборот, хорошо освещенные, прогреваемые склоны, где деревья будут укрыты от ветра и заморозков. Теперь в течение нескольких лет сотрудники лесничеств будут ухаживать за молодыми посадками. Все деревья — редкие виды, которые занесены в Красную книгу Краснодарского края, а хурма кавказская — еще и в Красную книгу России.

В лесу хурмой и гранатом будут кормиться животные. Витекс священный едят пчелы, у него длительный период цветения, рассказали в пресс-службе нацпарка. 

Ранее Юга.ру писали о том, что в декабре в Сочинском нацпарке незаконно вырубили 43 дерева на 10 млн рублей. 

Парки Растениеводство Сочи

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