В Сочинском нацпарке высадили хурму, гранат и витекс священный
В Национальном парке Сочи в декабре высадили 3 тыс. краснокнижных деревьев
Среди новых видов растений — кавказская хурма, обыкновенный гранат и витекс священный. Деревья разнообразили флору Адлерского, Веселовского и Головинского лесничеств. Их специально выращивали пять лет в питомнике Сочинского нацпарка.
Для саженцев хурмы выбирали полутенистые участки долин, а для граната и витекса — наоборот, хорошо освещенные, прогреваемые склоны, где деревья будут укрыты от ветра и заморозков. Теперь в течение нескольких лет сотрудники лесничеств будут ухаживать за молодыми посадками. Все деревья — редкие виды, которые занесены в Красную книгу Краснодарского края, а хурма кавказская — еще и в Красную книгу России.
В лесу хурмой и гранатом будут кормиться животные. Витекс священный едят пчелы, у него длительный период цветения, рассказали в пресс-службе нацпарка.
Ранее Юга.ру писали о том, что в декабре в Сочинском нацпарке незаконно вырубили 43 дерева на 10 млн рублей.
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