В Краснодаре умер отец футболистов Алексея и Антона Миранчуков

Краснодарский край

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Отец футболистов Миранчуков скончался 3 декабря в Краснодаре после продолжительной болезни

«Мы бесконечно любим тебя, папа, навсегда», — написал полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук в своем инстаграме.

По данным «КП-Кубань» из администрации Петровского сельского поселения Славянского района, 51-летний отец футболистов Андрей Миранчук скончался 3 декабря в Краснодаре после болезни. После командировки мужчина обратился в больницу, однако спасти его не удалось.

Напомним, 25-летние футболисты Антон и Алексей Миранчук родились в Славянске-на-Кубани. Позже они вдвоем играли за «Локомотив», а в 2020 году Алексей перешел в итальянскую «Аталанту». Также братья являются футболистами сборной России.

смерть Футбол

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