В Сочи нашли пропавшую без вести девочку. Она больше суток провела на детских площадках
В Сочи ночью 3 декабря нашли живой 13-летнюю девочку, которая выключила телефон и исчезла
История началась вечером 1 декабря. После ссоры с родителями, около 20:00, 13-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. На следующий день родители заявили в полицию о пропаже ребенка — самостоятельно найти дочь они не смогли, а ее телефон был выключен.
«На поиски школьницы направили сотрудников УВД Сочи, подключился отряд «Лиза Алерт» и городские службы, — сообщили в пресс-службе мэрии курорта. — Через оперативные каналы администрации города информация с просьбой о помощи в поиске была распространена по всему городу».
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В полночь со 2 на 3 декабря девочку обнаружил наряд полиции. Как выяснилось, больше суток она находилась на детских площадках в микрорайоне Макаренко.
«Жизни и здоровью девочки-подростка ничего не угрожает. По факту пропажи несовершеннолетнего ребенка будет проведена проверка», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру сообщали, что следком попросил жителей Краснодарского края помочь с поисками 17-летнего юноши из Кропоткина, который в сентябре пропал без вести.
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