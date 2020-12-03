В Сочи нашли пропавшую без вести девочку. Она больше суток провела на детских площадках

История началась вечером 1 декабря. После ссоры с родителями, около 20:00, 13-летняя девочка ушла из дома и не вернулась. На следующий день родители заявили в полицию о пропаже ребенка — самостоятельно найти дочь они не смогли, а ее телефон был выключен.

«На поиски школьницы направили сотрудников УВД Сочи, подключился отряд «Лиза Алерт» и городские службы, — сообщили в пресс-службе мэрии курорта. — Через оперативные каналы администрации города информация с просьбой о помощи в поиске была распространена по всему городу».