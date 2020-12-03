Власти Адыгеи рассказали, что поездки в горы республики стали доступны для людей на инвалидных колясках

Адыгея

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В Адыгее в ноябре запустили новый автобусный маршрут, который обслуживает машина с подъемником для инвалидных колясок

Это первый в республике автобус, который может перевозить пассажиров с инвалидностью на межмуниципальном маршруте — из Майкопа в горный поселок Каменномостский, сообщили 3 декабря порталу Юга.ру в министерстве труда и соцразвития Адыгея.

«Мы закупили в лизинг автобус ПАЗ на 39 посадочных мест, оборудованный специальным подъемником. Он уже обслуживает население, в том числе и инвалидов, которые проживают в республике», — рассказала порталу Юга.ру руководитель компании-перевозчика Наталья Терешина.

По её словам, рейс востребованный. Маршрут проходит через станицу Абадзехскую и поселок Тульский. Автобус выходит на линию пока только в рабочие дни, делает три рейса из Майкопа (в 8:20,11:35 и 14:15) и два — из поселка Каменномостского (10:00 и 13:00).

«Теперь майкопчанам с ограниченными возможностями здоровья стали более доступны поездки в горы, а инвалидам, проживающим в Майкопском районе, — поездки в республиканскую столицу», — резюмировали в министерстве труда и соцразвития Адыгеи.

В ведомстве добавили, что большим спросом у людей с инвалидностью пользуется  служба «Социальное такси». Она была создана несколько лет назад в рамках подпрограммы «Доступная среда» на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Майкопе. Автомобиль «Социального такси» адаптирован для перевозки людей на инвалидных колясках, он оснащен специальным подъемником. С начала года служба «Социальное такси» предоставила 1 тыс. 314 услуг гражданам.

Инвалиды Майкоп Транспорт

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