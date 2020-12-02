В микрорайоне Гидростроителей Краснодара сгорели гаражи
В Краснодаре ночью 1 декабря произошел пожар в гаражах на площади 80 кв. метров
Сообщение о возгорании на улице Автолюбителей поступило спасателям в 23:32. В 00:01 первые пожарные установили, что горят гаражи на площади 80 кв. метров.
Огонь потушили в 1:08, на месте работали 13 человек и 4 машины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, в центре Сочи в ночь на 30 ноября произошел пожар в гостинице «Жемчужина», жильцов эвакуировали.
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