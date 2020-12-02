Тренер «Краснодара» рассказал о настроении команды перед очередным матчем в Лиге чемпионов
Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев 1 декабря ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем с «Ренном»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что команда уже забыла о своем поражении и сейчас думает только о «Ренне» и о выходе в Лигу Европы.
При этом Мусаев не стал рассказывать о тех футболистах, которые не смогут сыграть в очередном матче Лиги чемпионов. Тренер также рассказал о том, как они общаются внутри команды, так как в ней много иностранцев. По его словам, в штабе есть хорошие переводчики и поэтому проблем с общением нет.
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Полузащитник «быков» Реми Кабелла рассказал, что плотно следит за французским чемпионатом и по его мнению «Ренн» хорошо начал сезон, но сейчас преодолевает некий спад. Этим и должны воспользоваться черно-зеленые. Спортсмен уточнил, что если убрать ПСЖ, то французская и российская лиги похожи между собой.
«В голове каждого из игроков есть следующая мысль — воспрять и как можно быстрее одержать победу, которых было не так много в последних матчах. Наша задача спасти первую часть чемпионата не только для клуба, но и для болельщиков и для себя», — подчеркнул футболист.
Напомним, 24 ноября «Краснодар» на домашнем поле уступил «Севилье» в матче группового этапа Лиги чемпионов и потерял возможность выйти в плей-офф турнира. Первая гостевая игра с французским «Ренном», которая прошла 20 октября, закончилась ничьей. Сейчас у российской и французской команд по 1 очку — 2 декабря в 20:55 они разыграют между собой возможность занять третье место в группе и выйти в 1/8 Лиги Европы.
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