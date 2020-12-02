Тренер «Краснодара» рассказал о настроении команды перед очередным матчем в Лиге чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что команда уже забыла о своем поражении и сейчас думает только о «Ренне» и о выходе в Лигу Европы.

При этом Мусаев не стал рассказывать о тех футболистах, которые не смогут сыграть в очередном матче Лиги чемпионов. Тренер также рассказал о том, как они общаются внутри команды, так как в ней много иностранцев. По его словам, в штабе есть хорошие переводчики и поэтому проблем с общением нет.