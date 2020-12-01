Программу подготовки лидеров цифровой экономики «Клик» в 2020 году прошли более 6 тысяч человек

1 декабря прошла проектно-аналитическая сессия «Кадры для цифровой экономики», на которой обсудили обучение госслужащих по программе «Клик»

«Клик» — это программа развития лидеров и команд цифровой экономики в условиях кризиса. Проект реализует Университет 2035 и Университет Иннополис в рамках федеральной государственной программы «Кадры для цифровой экономики». В «Клике» есть две схемы обучения: «Клик-Интенсив» (24 часа) и «Клик CDO» (108 часов). Последняя включает в себя изучение цифровых компетенций, а также разработку собственного проекта.

Ранее Юга.ру писали, что аттестацию в программе прошли более 670 команд из 64 регионов страны. Среди 195 проектов коммерческих компаний лидерами стали «Почта России», Tele2 и «Трансмашхолдинг». Команды из органов власти и ведомств защищали 482 проекта, 11 из них получили лучшие баллы. Среди них Росстат, МЧС и Минэкономразвития России.

1 декабря в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика РФ» провели проектно-аналитическую сессию «Кадры для цифровой экономики». И.о. директора департамента развития соцсферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Святослав Сорокин отметил, что подготовка госслужащих по программе CDO — важное направление в развитии цифровой экономики.

«В 2020 году эта программа успешно стартовала. В программе «Клик» прошли обучение около 6 тыс. человек», — сказал он.

Сорокин добавил, что практику проведения программы необходимо продолжать и масштабировать.