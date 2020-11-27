Более 670 компаний и ведомств изучили цифровые решения по программе «Клик». Среди них «Почта России», Tele2 и МЧС

Среди 195 коммерческих компаний и корпораций лидерами стали «Почта России», Tele2 и «Трансмашхолдинг». Команды органов власти защищали 482 проекта, по итогам лучшими стали проекты ФНС, Росстата, МЧС, Минэкономразвития РФ, а также Калининградской и Саратовской областей.

«Клик» — это платформа для развития лидеров и команд в области цифровой экономики, которую реализует Университет 2035 вместе с Университетом Иннополис. Проект запустили в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ». В «Клике» обучают разным компетенциям, а также прорабатывают собственные проекты.

Аттестацию проводили по следующим критериям: практическая значимость, презентация, используемые технологические решения, техническое задание, наличие MVP [минимально жизнеспособного продукта] и готового решения, защита проекта и дата-сет [набор данных]. Также негосударственные проекты должны были доказать экономическое обоснование для получения высшего балла.

«Аттестация проходила несколько дней практически в режиме нон-стоп, несколько комиссий одновременно слушали презентации команд, но это не помешало участникам программы получить высокие баллы. Для нас очень важно, что команды показали не только вовлеченность в процесс обучения, но и довели до конца свои проекты. Именно этого мы и хотели достичь, запуская «Клик», — дойти от идеи до решения, готового к применению», — подытожила руководитель программы и руководитель направления инновационных и образовательных проектов Университет 2035 Мария Спиринг.

Глава департамента проектного управления и цифровой трансформации АО «Трансмашхолдинг» Константин Горбач отметил, что ожидает роста числа амбассадоров цифровизации после обучения в «Клик». А заместитель генерального директора по логистике АО «Почта России» Игорь Чебунин заключил, что программа дала дополнительный импульс текущим проектам:

«В итоге в одной из групп родилась очень жизненная идея — использовать данные телематики [телекоммуникации] для более точного измерения использования автопарка. Она полезная для компании и реализуемая на практике».

2 декабря 2020 года лучшие проекты презентуют онлайн заказчикам от компаний и органов власти, а также инвесторам. Среди представленных тем — маршрутизация и логистика, оптимизация бюджетной системы и здравоохранение, образование и документооборот. Тогда же пройдет выпускной для участников программы «Клик».