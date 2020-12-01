Под Новороссийском медики более 30 минут откачивали пострадавшего в ДТП, но он погиб

Краснодарский край

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На трассе в поселке Верхнебаканском 1 декабря произошло ДТП, в котором погиб мужчина

Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров 1 декабря рассказал в своем инстаграме об аварии на перекрестке в поселке Верхнебаканском. Спасатели вытащили водителя из поврежденного автомобиля и вместе с медиками более 30 минут пытались ему помочь, однако он скончался.

«Совместно с медиками СМП более 30 минут откачивали пострадавшего, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Итог аварии — один погибший. Человеческая жизнь дается богом лишь один раз! Берегите свою жизнь и оберегайте чужую! Соблюдайте правила дорожного движения!», — написал Одеров.

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Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская рассказала порталу Юга.ру, что авария случилась на трассе Новороссийск — Керчь в поселке Верхнебаканском в 11:10. По предварительным данным, 79-летняя женщина за рулем автомобиля Mercedes ехала по улице Ленина и на персечении с улицей Свердлова не уступила дорогу машине Nissan, которая ехала по главной.

В результате аварии погиб 26-летний водитель второй иномарки.

ДТП Новороссийск смерть

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