Под Новороссийском медики более 30 минут откачивали пострадавшего в ДТП, но он погиб

Начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров 1 декабря рассказал в своем инстаграме об аварии на перекрестке в поселке Верхнебаканском. Спасатели вытащили водителя из поврежденного автомобиля и вместе с медиками более 30 минут пытались ему помочь, однако он скончался.

«Совместно с медиками СМП более 30 минут откачивали пострадавшего, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось. Итог аварии — один погибший. Человеческая жизнь дается богом лишь один раз! Берегите свою жизнь и оберегайте чужую! Соблюдайте правила дорожного движения!», — написал Одеров.