Роспатент закрепил наименование «краснодарская клубника». Им будет пользоваться только один предприниматель в России

Регистрация НМПТ длилась около года. Ее правообладателем стал индивидуальный предприниматель из Белореченского района. Он занимается выращиванием садовой земляники пять лет. Объем реализуемой продукции составляет более 20 тонн в год. Ягоды поставляют в Москву, Санкт-Петербург, Самару и Ростов.