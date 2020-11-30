Роспатент закрепил наименование «краснодарская клубника». Им будет пользоваться только один предприниматель в России
29 ноября стало известно, что Роспатент зарегистрировал наименование места происхождения товара (НМПТ) «Краснодарская земляника (клубника)»
Регистрация НМПТ длилась около года. Ее правообладателем стал индивидуальный предприниматель из Белореченского района. Он занимается выращиванием садовой земляники пять лет. Объем реализуемой продукции составляет более 20 тонн в год. Ягоды поставляют в Москву, Санкт-Петербург, Самару и Ростов.
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Документальное сопровождение регистрации вел департамент потребительской сферы Краснодарского края и региональное министерство сельского хозяйства. Ранее Роспатент регистрировал наименования «Кубанские яблоки» и «Кубанский ранний картофель». Также планируется сформировать документы для производителя кубанского риса, сообщили 29 ноября в пресс-службе краевой администрации.
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