В Краснодаре перед Новым годом грузовики будут ездить по ночам, чтобы разгрузить город
Власти Краснодара 28 ноября заявили, что накануне Нового года все грузы в городе будут доставлять по ночам
В течение двух недель перед наступлением Нового года, с 14 по 31 декабря, торговым центрам и складским комплексам Краснодара рекомендовали организовать доставку грузов по ночам — с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Первышов. Согласно документу, помимо ТРЦ и складов рекомендации распространяются и на строительные компании и другие предприятия, регулярно использующие в своей деятельности грузовые транспортные средства.
В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что такую меру традиционно вводят в предпраздничный период для снижения пробок и повышения пропускной способности дорог.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства разработал рекомендуемую для проезда большегрузов схему движения, исключающую центральные улицы Краснодара. Также специалисты рекомендовали всем, кто едет в центр из пригородных территорий или других районов края, планировать свой маршрут по городу так, чтобы не ехать через центр, а сразу подъезжать к ближайшему ТРЦ.
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