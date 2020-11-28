В Краснодаре перед Новым годом грузовики будут ездить по ночам, чтобы разгрузить город

Власти Краснодара 28 ноября заявили, что накануне Нового года все грузы в городе будут доставлять по ночам

В течение двух недель перед наступлением Нового года, с 14 по 31 декабря, торговым центрам и складским комплексам Краснодара рекомендовали организовать доставку грузов по ночам — с 22:00 до 6:00. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Первышов. Согласно документу, помимо ТРЦ и складов рекомендации распространяются и на строительные компании и другие предприятия, регулярно использующие в своей деятельности грузовые транспортные средства.

В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что такую меру традиционно вводят в предпраздничный период для снижения пробок и повышения пропускной способности дорог.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства разработал рекомендуемую для проезда большегрузов схему движения, исключающую центральные улицы Краснодара. Также специалисты рекомендовали всем, кто едет в центр из пригородных территорий или других районов края, планировать свой маршрут по городу так, чтобы не ехать через центр, а сразу подъезжать к ближайшему ТРЦ.