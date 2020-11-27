Первышов захотел, чтобы штрафы за нарушение ПДД шли в бюджет города, а не края. Чтобы тратить эти деньги на камеры видеонаблюдения

Глава Краснодара Евгений Первышов и руководитель кубанского Центра управления регионом Юрий Шевченко 27 ноября посетили научно-инженерный центр (НИЦ) «Технологии» и ознакомились с разработками, сообщили в пресс-службе мэрии.

Краснодарский НИЦ «Технологии» был создан в 2019 году, там работает около 100 человек. Центр производит видеокамеры, в том числе такие, которые могут работать при температуре до -65 °C. Также компания разрабатывает уличную панорамную камеру видеонаблюдения вертикальной установки, которая не имеет аналогов и может осуществлять видеонаблюдение на 360°. Предприятие хочет заключать контракты с муниципалитетами и готово поставлять и обслуживать системы видеонаблюдения в районах.

«Такие умные камеры, которые выпускаются здесь же, в Краснодаре, нужны городу. Мы сейчас, в период пандемии, оказываем комплекс мер поддержки малому и среднему бизнесу. Но все же лучшая поддержка для предприятия — загрузить его работой, дать возможность производить продукцию и достойно зарабатывать», — написал в своем телеграме Первышов.

Мэр добавил, что в городе установлено порядка 900 видеокамер, но их не хватает. Нужно развивать систему «Безопасный Краснодар», совершенствовать системы автоматического наблюдения, заменять устаревшие камеры и увеличивать их количество, уверен Первышов.

Глава города рассказал, что камеры в основном снимают нарушения на дорогах, а взимаемый с водителей штраф идет в краевую казну. По мнению Первышова, если бы эти штрафы шли в муниципальный бюджет, город на эти средства мог бы развивать систему безопасности.

Чиновник сообщил, что будет ходатайствовать перед губернатором и председателем Законодательного собрания края о возможности перераспределения денег от штрафов из бюджета региона в бюджеты муниципалитетов.

«Тем самым мы решали бы две задачи: первая — развитие системы «Безопасный Краснодар», вторая — создание большого количества рабочих мест в области IT-индустрии», — заключил Первышов.