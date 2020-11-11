Участники программы «Клик» рассказали, как использовать анализ геоданных в туристическом бизнесе

Проект запущен в Сочи и направлен на развитие локального турбизнеса. Он может быть масштабирован на регион и всю страну, где каждый курорт-участник сможет развивать сервисы, необходимые именно ему. Авторы проекта убеждены, что прямых аналогов на российском рынке нет. Они разрабатывают проект с нуля, анализируя похожий зарубежный опыт.

Отдельные проекты анализа турпотоков на основе геоданных работают в Москве и Нижнем Новгороде и были реализованы государством под свои нужды. Проект команды «Клик» построен на государственно-частном партнерстве для извлечения максимальной выгоды из информации.

Для разработки программы был привлечен грант РФФИ, он позволит исследовать управление цифровой трансформацией курорта. В то же время в Сочинском государственном университете стартует масштабный проект по внедрению и развитию цифровых технологий в туризме, среди них — блокчейн, цифровые двойники-аватары и искусственный интеллект. В план проекта входит и работа по внедрению цифровой отраслевой платформы.