Участники программы «Клик» рассказали, как использовать анализ геоданных в туристическом бизнесе
Команда программы «Клик» из Краснодарского края предложила цифровую платформу для оценки туристского потока на основе геоданных
Проект запущен в Сочи и направлен на развитие локального турбизнеса. Он может быть масштабирован на регион и всю страну, где каждый курорт-участник сможет развивать сервисы, необходимые именно ему. Авторы проекта убеждены, что прямых аналогов на российском рынке нет. Они разрабатывают проект с нуля, анализируя похожий зарубежный опыт.
Программа анализирует геолокации от сотовых операторов. Это помогает:
- оперативно отслеживать изменения в динамике и структуре туристического потока;
- оценить реальный объем гостевого трафика в регионе;
- сегментировать целевую аудиторию и составить детальные портреты по каждой нише;
- определять индивидуальные предпочтения в выборе туристических объектов;
- сделать предлагаемые товары или услуги персонифицированными и максимально привлекательными для различных категорий путешественников;
- прогнозировать и управлять загруженностью туристских объектов в часы-пик, тем самым снижая эпидемиологические риски;
- повысить уровень и качество обслуживания туристов;
- рационально использовать средства от курортного сбора на развитие инфраструктуры курорта.
Отдельные проекты анализа турпотоков на основе геоданных работают в Москве и Нижнем Новгороде и были реализованы государством под свои нужды. Проект команды «Клик» построен на государственно-частном партнерстве для извлечения максимальной выгоды из информации.
Для разработки программы был привлечен грант РФФИ, он позволит исследовать управление цифровой трансформацией курорта. В то же время в Сочинском государственном университете стартует масштабный проект по внедрению и развитию цифровых технологий в туризме, среди них — блокчейн, цифровые двойники-аватары и искусственный интеллект. В план проекта входит и работа по внедрению цифровой отраслевой платформы.
На основе big data:
«Клик» — акселерационно-образовательная программа для развития команд цифровой экономики. Программа разрабатывается в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». С помощью «Клика» только в 2020 году более 5 тыс. человек разовьют компетенции для реализации новых цифровых проектов.
Обучение основывается на решении конкретных корпоративных или региональных задач. Программа «Клик» ставит акцент на формировании антикризисных команд, дающих бизнес-процессам датацентричными решения и востребованными сервисами, доступными конечным пользователям в «одном клике».
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