Главой Центрального района Сочи стала Инна Казанкова. Ранее эту должность занимал ее отец

Казанкова возглавила район вместо Александра Белозерова, который был назначен на эту должность в сентябре 2019 года на первой планерке нового мэра Сочи Алексея Копайгородского. Тогда он представил сразу четырех новых глав внутригородских районов.

Как сообщил порталу Юга.ру источник во властных структурах Сочи, новая глава Центрального района — дочь Анатолия Казанкова, который руководил этим районом около 17 лет, до июля 2003 года.

Кто такая Инна Казанкова?

Инна Казанкова родилась в Армавире 1 января 1978 года. В 2005 году она окончила Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «Юриспруденция». С 1996-го работала юрисконсультом в различных компаниях. С 2008 года занимала руководящие должности в МКУ «Дирекция заказчика Центрального внутригородского района Сочи».

В 2020 году Казанкову назначили на пост замглавы администрации Центрального внутригородского района Сочи.