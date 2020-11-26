На Кубани будут судить мужчин, которые обманули дольщиков на 150 млн рублей

В Динском районе за обман 196 дольщиков будут судить двоих соучредителей строительной компании

По данным следствия, два соучредителя строительной компании привлекали деньги людей с помощью заключения договоров купли-продажи жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме в поселке Южном. Однако застройщики не подключили объект к сетям инженерно-технического обеспечения и не ввели его в эксплуатацию. Таким образом, 196 собственников не получили квартиры.

Ущерб превысил 150 млн рублей. Против местных жителей возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Расследование уголовного дела находилось на контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Суд арестовал имущество застройщиков на сумму более чем 60 млн рублей.

Материалы дела направили в Динской районный суд для рассмотрения по существу, добавила 26 ноября официальный представитель МВД России Ирина Волк.