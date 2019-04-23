В Краснодаре высокопоставленных военных осудили за попытку продать двигатели от КамАЗов Минобороны
Краснодарский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу высокопоставленных военных и их подельника за попытку продажи имущества Минобороны
По делу проходили бывший начальник отделения снабжения автобронетанковой службы ЮВО подполковник запаса Дмитрий Седов, бывший начальнику бронетанковой службы управления вооружения войсковой части 33744 полковник Виталий Успенский и бывший начальник отдела хранения склада войсковой части 57229-11 Игорь Шевкунов.
По данным следствия, весной 2018 года войсковая часть 33744 получила на хранение четыре двигателя к КамАЗам стоимостью более 1,3 млн рублей. Седов и Успенский решили их похитить. Седов поручил своему знакомому Геннадию Чернышеву найти покупателя, а также привлек к сделке Шевкунова, который отвечал за доставку двигателей. Обоим Седов пообещал по 50 тыс. рублей, а вырученные с продажи деньги они с Успенским договорились поделить пополам.
Чернышева задержали с поличным в момент продажи двигателей за пределами военчасти. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и рассказал о деталях преступления. Его дело выделили в отдельное производство и ранее осудили на три года лишения свободы условно.
На Седова, Успенского и Шевкунова завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Успенскому суд назначил три года колонии-поселения, Седову — два года и восемь месяцев колонии-поселения, Шевкунову — 2,5 года колонии-поселения.
Похищенные двигатели вернули Минобороны, сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.