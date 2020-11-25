В Сочи мужчина похитил из общежития сейф с украшениями почти на 1 млн рублей

В Сочи в ноябре местный житель украл у своей родственницы сейф с украшениями

Женщина жила в общежитии. Обнаружив пропажу, она написала заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудники ОМВД Адлерского района задержали подозреваемого в преступлении.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его дома. Им оказался ранее судимый родственник потерпевшей. Мужчина сдал ювелирные изделия в ломбард, причинив ущерб сестре на 850 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере).

Как писали Юга.ру, в апреле 2019 года две девушки украли ювелирные украшения с чудотворной иконы в храме Майкопа.