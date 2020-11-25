На Кубани пенсионер зарезал жену и ее сына. Еще одного пасынка пытался застрелить, но ранил невестку

По версии следствия, 67-летний мужчина жил вместе с 70-летней женой в одном из домов на улице Горького в станице Павловской. Рано утром 25 ноября супруги поссорились на бытовой почве. Во время конфликта мужчина ударил пенсионерку не менее трех раз ножом в грудь и шею, отчего она умерла.

После этого мужчина на машине приехал к дому 43-летнего сына супруги на улицу Широкую, чтобы убить его. Дверь открыла 41-летняя невестка погибшей, но, заметив у гостя в руках охотничье ружье, предупредила об этом мужа и попыталась закрыть входную дверь. Пенсионер выстрелил в женщину и попал ей в руку. Тогда пасынок попытался забрать у отчима оружие, но тот выстрелил в его сторону и уехал.

Позже пенсионер приехал к дому второго, 44-летнего сына супруги на улицу Лукьяненко, где напал на него с ножом. Удар в шею стал смертельным. После произошедшего мужчина покинул место преступления, но на одной из улиц станицы его машину заблокировали сотрудники районного отдела полиции. Пенсионер стал угрожать полицейскому ружьем, но его обезвредили.