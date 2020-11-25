На Кубани пенсионер зарезал жену и ее сына. Еще одного пасынка пытался застрелить, но ранил невестку
В Павловском районе 25 ноября задержали мужчину, который убил двух человек
По версии следствия, 67-летний мужчина жил вместе с 70-летней женой в одном из домов на улице Горького в станице Павловской. Рано утром 25 ноября супруги поссорились на бытовой почве. Во время конфликта мужчина ударил пенсионерку не менее трех раз ножом в грудь и шею, отчего она умерла.
После этого мужчина на машине приехал к дому 43-летнего сына супруги на улицу Широкую, чтобы убить его. Дверь открыла 41-летняя невестка погибшей, но, заметив у гостя в руках охотничье ружье, предупредила об этом мужа и попыталась закрыть входную дверь. Пенсионер выстрелил в женщину и попал ей в руку. Тогда пасынок попытался забрать у отчима оружие, но тот выстрелил в его сторону и уехал.
Позже пенсионер приехал к дому второго, 44-летнего сына супруги на улицу Лукьяненко, где напал на него с ножом. Удар в шею стал смертельным. После произошедшего мужчина покинул место преступления, но на одной из улиц станицы его машину заблокировали сотрудники районного отдела полиции. Пенсионер стал угрожать полицейскому ружьем, но его обезвредили.
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Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни и здоровья полицейского). Пенсионера задержали, с ним работает следователь, который будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Подозреваемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что сегодня в дежурную часть МВД по Павловскому району поступило анонимное сообщение о выстрелах в центре станицы. На место прибыл ближайший наряд ДПС. Позже сотрудники выявили машину пенсионера и остановили ее на перекрестке. Водителя задержали, у него при себе был нож и оружие, похожее на охотничье ружье.
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