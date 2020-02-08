В Анапе нашли мертвую семью. Над отцом был купол из пищевой пленки со шлангом

Следователи выясняют обстоятельства гибели супругов и их сына, тела которых нашли 7 февраля в одном из домов Анапы

В правоохранительные органы о гибели семьи сообщил хозяин дома на улице Терской, который те арендовали. Он рассказал, что жильцы четыре дня не выходили на связь, поэтому он начал беспокоиться и приехал к ним.

«На кроватях в комнатах домовладения арендодатель обнаружил тела супругов и их сына без признаков жизни, а также почувствовал запах газа», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

При осмотре тел погибших — 50-летнего мужчины, 41-летней женщины и их 22-летнего сына — каких-либо насильственных повреждений следователи не обнаружили. Предварительной причиной их смерти в СКР назвали отравление природным газом.

Источник портала Юга.ру рассказал, что тела женщины и парня были укрыты одеялами с головой, а над головой отца был купол из пищевой пленки, рядом лежал шланг. Визуально на телах погибших нет следов борьбы. По словам арендодателя, дом был заперт изнутри. Сейчас проводится ряд экспертиз, обстоятельства инцидента выясняются.