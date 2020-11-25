В Майкопе устроят вечеринку для обмена старых вещей на новые

Адыгея

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В Адыгее в начале декабря пройдет модная акция против вещизма и накопительства, на которой каждый желающий сможет избавиться от ненужной одежды

Акция состоится 1 декабря в 18:30 в формате своп-вечерники от адыгейского бренда SuzieM. Мероприятие приурочено к международному конкурсу «Этномода», центром которого в очередной раз в начале декабря станет Адыгейский госуниверситет.

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Своп-вечернику проведут в артруме SuzieM FashionLAB на улице Гоголя, 2 в здании Майкопского пивзавода. 28 и 29 ноября с 18:00 до 19:30 все желающие смогут принести туда одежду.

По условиям акции вещи будут продавать и покупать за символичную сумму — 100-200 рублей. Вырученные деньги организаторы направят на благотворительность для борьбы с коронавирусом.

«Наверняка многие сталкиваются с ситуацией, когда в личном гардеробе много вещей в хорошем состоянии, но по сути они не нужны и просто занимают место в шкафу. Своп-вечерника — такой элегантный и в то же время простой выход из ситуации. В нашем случае участники акции смогут не только обновить свой гардероб, но и внести свой вклад в благое дело. Плюс философия против потребительского накопительства или вещизма: минимум отходов, а одежда проживает еще одну жизнь», — рассказала организатор акции Сусанна Макерова.

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Во время акции также представят мини-выставку современного искусства, экспозицию арт-футболок, коллажей и других арт-объектов. Посетители также смогут послушать музыку, посмотреть артхаус-фильм, поучаствовать в создании коллективной инсталляции, приобрести футболки с «умными» интерактивными принтами.

Кроме того, 2  декабря состоится лекция итальянского маркетолога, который работал в модном доме Missoni Алессандры Ванетти, австрийского дизайнера из США Джулии Кёрнер, которая считается ведущим специалистом в области 3D-печати и является автором разработки дизайна для Ирис Ван Херпен, а также дизайнера, представляющего цифровой и экосегменты в фэшн-индустрии Юлии Сунцевой.

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