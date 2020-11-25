На улице Краснодара нашли 4-летнего ребенка без родителей

24 ноября полиция Краснодара начала выяснять, почему ребенок остался один на улице

25 ноября в пресс-службе УМВД России по Краснодару сообщили порталу Юга.ру, что ведомство органиловало проверку. Установлена личность четырехлетнего мальчика и его матери. С ней связались сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Женщина приходила в отдел для дачи объяснений.

Вечером 24 ноября мужчина ехал на машине по городу и заметил на тротуаре мальчика с самокатом. Ребенок шел без родителей, рассказали в паблике «Телетайп Краснодара» . Мужчина посадил мальчика в автомобиль и доставил в отдел полиции.

По предварительным данным, ребенок находился один в квартире на первом этаже в общежитии на улице Тургенева. Мальчик вышел из дома, после чего его заметил водитель на улице Дзержинского. В это время мать мальчика, 29-летняя местная жительница, была на работе — делала уборку в чужом доме. Через несколько часов женщина вернулась домой и начала искать сына.

Инспектор по делам несовершеннолетних составил на нее административный протокол за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, Краснодаре грозит до 500 рублей штрафа. Кроме того, полицейские изучат жилищно-бытовые условия проживания мальчика, после чего будет принято процессуальное решение.

Собранные материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних, которая рассмотрит вопрос о постановке женщины на учет в отделе по делам несовершеннолетних.

Как писали Юга.ру, в краевом центре в августе женщина оставила ребенка около магазина и ушла.