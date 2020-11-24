В 2020 году в Краснодаре ликвидировали 220 стихийных свалок

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 24 ноября заявил об усилении борьбы с незаконным выбросом мусора

С начала 2020 года в городе убрали около 460 тыс. кубометров мусора, который жители оставили вокруг контейнерных площадок. С внутридворовых территорий, лесополос, обочин дорог, берега Кубани, а также с земельных участков в пригородных поселках ликвидировали 220 стихийных свалок.

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«Краснодар всегда был и должен остаться одним из самых чистых городов России. Даже несмотря на то, что в 2020 году по сравнению с прошлым и позапрошлым годом объемы вывозимого мусора выросли в разы. Это связано как с ростом численности Краснодара, так и во многом с культурой жителей при утилизации бытовых отходов», — рассказал глава краевой столицы Евгений Первышов.

По его словам, из бюджета ежегодно выделяют «достаточно серьезные средства» на уборку территорий, поддержание чистоты и порядка города.

Сейчас в краевой столице 7 тыс. 898 мест для сбора ТКО. Для их уборки ежедневно на улицы города выходят 52 машины спецтехники: мусоровозы, самосвалы и тракторы, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Евгений Первышов Краснодар Мусор

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