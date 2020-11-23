В Краснодаре сдали последний литер долгостроя «Речной бриз», который возводили с 2012 года
В Краснодаре в ноябре выдали разрешение на ввод многоквартирного дома на улице Парусной
Юга.ру не раз писали об этом проблемном ЖК. Разрешение на строительство трех литеров на улице Парусной, 10 выдали компании ООО «Габион» в 2012 году. Дома строили с привлечением средств дольщиков и планировали сдать в 2016 году, однако дату ввода в эксплуатацию неоднократно переносили из-за инженерно-геологических условий строительства, сложностей с подключением дома к инженерным сетям и других проблем.
Литер 1 ввели в эксплуатацию только в январе 2020 года. У двух других литеров возникли сложности с электроснабжением, поэтому их ввод отложили. В июне в ЖК сдали литер 2 — еще один 18-этажный трехсекционный дом. В мэрии указывали, что на тот момент в литере 3 продолжались отделочные работы и подключение пожарной сигнализации.
23 ноября в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили о завершении всех работ в литере 3. Всего, по итогам ввода трех домов, собственники получили 480 квартир, восстановили права более 1,2 тыс. участников долевого строительства, уточнили в пресс-службе прокуратуры Кубани.
«В планы восстановления прав граждан на текущий год включены семь литеров, в отношении которых Федеральным фондом защиты прав дольщиков принято решение об осуществлении компенсационных выплат. Выплаты находятся на завершающей стадии», — отметил на заседании в мэрии 23 ноября директор департамента строительства Краснодара Артем Аганов.
Он добавил, что также до конца года планируют завершить возведение 29 литеров. Кроме того, еще один дом ввели в ноябре — это литер 2 ЖК «Краснодар Сити» на улице Шоссе Нефтяников, 18.
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