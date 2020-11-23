В Краснодаре сдали последний литер долгостроя «Речной бриз», который возводили с 2012 года

Юга.ру не раз писали об этом проблемном ЖК. Разрешение на строительство трех литеров на улице Парусной, 10 выдали компании ООО «Габион» в 2012 году. Дома строили с привлечением средств дольщиков и планировали сдать в 2016 году, однако дату ввода в эксплуатацию неоднократно переносили из-за инженерно-геологических условий строительства, сложностей с подключением дома к инженерным сетям и других проблем.

Литер 1 ввели в эксплуатацию только в январе 2020 года. У двух других литеров возникли сложности с электроснабжением, поэтому их ввод отложили. В июне в ЖК сдали литер 2 — еще один 18-этажный трехсекционный дом. В мэрии указывали, что на тот момент в литере 3 продолжались отделочные работы и подключение пожарной сигнализации.