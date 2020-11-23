На Кубани число летальных случаев от COVID-19 превысило 550

К 23 ноября на Кубани число летальных исходов, вызванных COVID-19, достигло 552

Напомним, за последние сутки в регионе COVID-19 официально подтвердился у 173 человек, в том числе у двухнедельного младенца. Всего к 23 ноября, согласно краевой и федеральной статистике, коронавирусом заболели 20 тыс. 899 кубанцев, в том числе 1 тыс. 750 детей.

В ковид-госпиталях Кубани за время время скончались 552 человека, в том числе 7 — за прошедшие сутки. В оперштабе уточнили, что летальные случаи произошли в больницах Краснодара, Сочи и Новороссийска, а также Лабинского и Северского районов.

Так, в Краснодаре скончались три пациента — в ККБ № 1, СКИБ и ККБ № 2. В краевой клинической больнице № 1 умерла 60-летняя жительница Славянска-на-Кубани. Пациентка поступила в больницу с положительным анализом на COVID-19, была подключена к ИВЛ. Сопутствующие патологии женщины: эзофагит (заболевание пищевода), гастрит и эрозия желудка.

В специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара (СКИБ) медики не смогли спасти жительницу Динского района. Диагнозы женщины: двусторонняя пневмония, коронавирус, гипертония, ишемия и сахарный диабет. Динчанке было 69 лет.

В ККБ № 2 умер краснодарец в возрасте 87 лет. У пенсионера была двусторонняя полисегментарная пневмония и ковид.

Четвертый летальный случай произошел в Сочи в инфекционной больнице № 2. Там медики не смогли спасти 71-летнего мужчину с двусторонней пневмонией и положительным анализом на COVID-19, который находился на ИВЛ. Он также страдал гипертонией, ишемией и хронической сердечной недостаточностью.

В Лабинской ЦРБ скончалась 79-летняя пациентка с двусторонней полисегментарной пневмонией и коронавирусом. У нее были сопутствующие заболевания — ишемия и хроническая сердечная недостаточность.

Шестой за сутки пациент умер от COVID-19 в инфекционной больнице № 3 Новороссийска. Им оказался 71-летний геленджичанин. Врачи выявили у него двустороннюю пневмонию, перевели на ИВЛ. Сопутствующие диагнозы пенсионера — гипертония и сахарный диабет.