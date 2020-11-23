Пьяный водитель Audi устроил массовое ДТП в Краснодаре

Краснодарский край

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Вечером 22 ноября на улице Солнечной в Краснодаре произошла автомобильная авария

В 22:30 водитель автомобиля Audi ехал по улице Солнечной со стороны Российской к Московской. Он выбрал небезопасную дистанцию и врезался в Opel, который ехал впереди. После этого Audi выехала на встречку и столкнулась с легковушкой Lada, а Opel врезался идущий впереди автомобиль Kia.

В результате ДТП в медицинское учреждение доставили водителя Lada. Медосвидетельствование показало, что виновник аварии был пьян. В отношении водителя Audi вынесли постановление за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, это влечет штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 23 ноября.

Напомним, 18 ноября в краевой столице случилось похожее ДТП. Водитель BMW выехал на встречную полосу, в результате столкнулись четыре машины.

ДТП Краснодар

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