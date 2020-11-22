На Кубани от коронавируса умерли еще 6 человек, в том числе 28-летняя девушка
Оперштаб Кубани 22 ноября рассказал подробности о шести умерших за сутки пациентах с коронавирусом
Напомним, за прошлые сутки на Кубани, по официальным данным, COVID-19 подтвердился у 176 человек. В «красных зонах» умерли еще шесть жителей региона. По данным краевого оперштаба, больные коронавирусом скончались в медучреждениях Краснодара, Сочи, Горячего Ключа и Крымского района.
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В краевой клинической больнице № 1 умерла 80-летняя жительница города. Она попала в госпиталь в тяжелом состоянии. Диагнозы пациентки: коронавирус, сахарный диабет и анемия.
Еще один летальный случай в Краснодаре произошел в специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ). Там умерла 83-летняя жительница краевого центра. Кроме коронавируса, пенсионерка страдала хроническим гастритом, панкреатитом и сахарным диабетом.
В городской больнице № 3 в Сочи умерла 28-летняя жительница курорта, которая находилась на ИВЛ. У девушки был подтвержденный ковид, сахарный диабет и анемия.
Также в Сочи в инфекционной больнице № 2 скончалась 72-летняя жительница города, которая была подключена к ИВЛ. Диагнозы пенсионерки: COVID-19, гипертония и заболевания сердца.
Пятый летальный случай за сутки произошел в центральной районной больнице Крымска. Там умер 64-летний анапчанин на ИВЛ. Медики диагностировали у пациента коронавирус и двустороннюю пневмонию тяжелой степени. Он также страдал заболеванием головного мозга, гипертонией, сахарным диабетом.
Шестой летальный случай зафиксировали у городской больнице Горячего Ключа. В госпитале скончалась 62-летняя жительница Белореченска с двусторонней полисегментарной пневмонией и подтвержденным коронавирусом. У пациентки также были бронхиальная астма и гипертония.
Всего в Краснодарском крае к 22 ноября, по данным краевого оперштаба, коронавирус подтвердился у 20 тыс. 726 человек. За все время скончались 545 инфицированных кубанцев.
20 ноября в ККБ № 1 в возрасте 77 лет скончался болевший коронавирусом клирик собора Александра Невского архимандрит Амвросий. Об этом рассказал порталу Юга.ру источник, близко знакомый с ситуацией. О том, что священнослужитель скончался от осложнений, вызванных COVID-19, сообщила также рабочая группа при Патриархе. Отметим, что оперштаб Кубани 21 и 22 ноября не сообщал о смерти 77-летнего пациента ККБ № 1.
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