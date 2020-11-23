«Чем гипотезы отличаются от галлюцинаций». Подросткам Кубани провели онлайн-урок о бизнесе
18 ноября состоялся бесплатный открытый онлайн-урок «Твой первый бизнес»
Урок был посвящен основам предпринимательской деятельности для 14-17-летних. Мастер-класс был организован краевым Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.
За 90 минут 4 тыс. школьников края познакомили с основами бизнеса и с опытом успешных предпринимателей.
Борьба с галлюцинациями:
Основатель и директор по развитию PetrogradWeb Александр Шуйский говорил о генерации бизнес-идей и подходе lean startup. Также он рассказал о customer development и объяснил, чем гипотезы отличаются от галлюцинаций.
Стартапер Александр Нечаев рассказал, как открыл свой первый бизнес еще в школе, поделился мыслями о том, как создать свой проект, проработать идею и построить результативную команду.
Запись урока можно посмотреть по ссылке до 25 ноября.
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