«Чем гипотезы отличаются от галлюцинаций». Подросткам Кубани провели онлайн-урок о бизнесе

Партнерский Краснодарский край

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18 ноября состоялся бесплатный открытый онлайн-урок «Твой первый бизнес»

Урок был посвящен основам предпринимательской деятельности для 14-17-летних. Мастер-класс был организован краевым Фондом развития бизнеса при поддержке департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края.

За 90 минут 4 тыс. школьников края познакомили с основами бизнеса и с опытом успешных предпринимателей.

Борьба с галлюцинациями:

Основатель и директор по развитию PetrogradWeb Александр Шуйский говорил о генерации бизнес-идей и подходе lean startup. Также он рассказал о customer development и объяснил, чем гипотезы отличаются от галлюцинаций.

Стартапер Александр Нечаев рассказал, как открыл свой первый бизнес еще в школе, поделился мыслями о том, как создать свой проект, проработать идею и построить результативную команду.

Запись урока можно посмотреть по ссылке до 25 ноября.

Бизнес-сообщество Образование Школьники

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