В Краснодаре хотят благоустроить территорию Мариинского института благородных девиц

Краснодарский край

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Власти Кубани 13 ноября заявили, что планируют привести в порядок территорию Мариинского института благородных девиц

Мариинский институт благородных девиц находится на улице Красина, 4 и является архитектурным памятником. В пресс-службе администрации Краснодарского края 13 ноября заявили, что на территории хотят реконструировать фонтаны и ограждение, а также снести ветхие и аварийные строения.

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Вице-губернатор Сергей Болдин заявил, что благоустройство стало возможным благодаря утверждению границ территории и зон охраны памятника. Всеми работами по проведению комплексных историко-культурных исследований и государственной экспертизы занимается краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия.

Напомним, Мариинский институт благородных девиц — трехэтажное здание в стиле модерн, которое построил зодчий Александр Косякин. После национализации в нем размещались различные воинские учебные заведения. С 1954 года там находится училище спецсвязи, ставшее впоследствии Краснодарским высшим военным училищем имени Штеменко.

Благоустройство Исторический центр История Краснодар Культурное наследие

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