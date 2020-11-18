В Адыгее предотвратили продажу мяса, зараженного африканской чумой свиней

Адыгея

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В Адыгее уничтожили около 2,6 тонн замороженной мясной продукции из-за найденного в ней вируса африканской чумы свиней

Зараженное мясо нашли на территории торгового предприятия в поселке Энем. Там, где оно хранилось, провели дезинфекцию и установили карантин до 6 декабря, сообщили 18 ноября порталу Юга.ру в управлении ветеринарии республики. Соответствующий указ 16 ноября подписал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Вирус АЧС был выявлен в партии замороженного полуфабриката из свинины. Она поступили в торговую компанию «Айс-Групп» из Тверской области. Там был выявлен очаг, продукция была распространена по многим регионам страны. В нашу республику партия поступила только через «Айс-Групп», — рассказали в управлении ветеринарии региона.

В ведомстве уточнили, что специалистам удалось предотвратить продажу зараженного мяса. После поступившей из федерального ведомства информации об угрозе распространения продукции с АЧС мясо сразу проверили и уничтожили.

Африканская чума свиней Продукты питания

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