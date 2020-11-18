В Ейске газовики починили газопровод, поврежденный застройщиком

17 ноября в 18:05 аварийно-диспетчерская служба Филиала №2 АО «Газпром газораспределение Краснодар» получила заявку о том, что трактор повредил подземный газопровод высокого давления II категории Ду400. Для безопасности в Ейске отключили газ около 8 тыс. абонентам и 17-ти соцобъектам.

Бригада аварийно-диспетчерской службы оперативно устранила последствия аварии и восстановила подачу газа. В 21:40 все работы были завершены, и специалисты «Газпром межрегионгаз Краснодар» начали поэтапную подачу газа.

«Мы постоянно напоминаем руководителям застройщиков о строгом соблюдении порядка согласования любых земельных работ рядом с газопроводами. Если все же авария произошла, надо незамедлительно сообщать о ней аварийно-диспетчерской службе по телефонам 04 (104 с мобильного)», — сказал первый заместитель гендиректора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Краснодар» Сергей Анохин.