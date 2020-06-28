На Кубани около 100 человек устраняли утечку газа из скважины

Авария случилась накануне в 23:20 в районе хутора Ханьков. Там произошла разгерметизация запорного вентиля на колонной головке и фонтанной арматуры газовой скважины (без горения). Специалисты заглушили скважину водяным столбом и глиняной смесью для снижения давления и ремонта. После этого они заменили запорную арматуру.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что в 150 метрах от места аварии есть пожарный водоем объемом 800 кв. метров, а сам хутор находится на расстоянии 1 км. При этом двоих жителей Ханькова отселили из-за возможной угрозы.

На месте работали 85 человек и 20 машин. К 9:40 диспетчер сообщил, что утечку газа устранили и угрозы нет. Сейчас специалисты устанавливают запорную арматуру.