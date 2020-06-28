На Кубани около 100 человек устраняли утечку газа из скважины
В Славянском районе вечером 27 июня сотрудники МЧС устраняли аварию на газовой скважине
Авария случилась накануне в 23:20 в районе хутора Ханьков. Там произошла разгерметизация запорного вентиля на колонной головке и фонтанной арматуры газовой скважины (без горения). Специалисты заглушили скважину водяным столбом и глиняной смесью для снижения давления и ремонта. После этого они заменили запорную арматуру.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю отметили, что в 150 метрах от места аварии есть пожарный водоем объемом 800 кв. метров, а сам хутор находится на расстоянии 1 км. При этом двоих жителей Ханькова отселили из-за возможной угрозы.
На месте работали 85 человек и 20 машин. К 9:40 диспетчер сообщил, что утечку газа устранили и угрозы нет. Сейчас специалисты устанавливают запорную арматуру.
Напомним, несколько дней назад жители Краснодара в соцсетях стали жаловаться, что в районе Северных мостов и улицы Старокубанской воняет газом. В администрации Краснодара заявили, что аварий не было, угрозы жизни людей нет. Власти предположили, что запах появился после того, как через город прошел поезд с нефтепродуктами или газовоз.
Однако люди продолжили жаловаться на запах газа. Тогда мэрия выяснила, что пункт приема лома цветных и черных металлов на улице Павлова принял демонтированную емкость газового оборудования, от которой шел сильный запах. По предварительным данным, ее утилизировали.
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