На Кубани число зараженных ковидом превысило 20 тыс. человек
В Краснодарском крае 18 ноября зафиксировали новый рекорд по заболевшим коронавирусом — 166 случаев за сутки
По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки COVID-19 подтвердился у 20 тыс. 985 человек. При этом только 24,3% инфицированных болели бессимптомно, уточнил RT. Всего за время пандемии в России выявили 1 млн 991 тыс. 998 зараженных коронавирусом.
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За все время в ковид-госпиталях скончались 34 тыс. 387 пациентов, в том числе 456 — за прошлый день. Это максимальный показатель суточной смертности с начала пандемии. Из больниц с выздоровлением выписали 1 млн 501 тыс. 83 россиянина (+25 тыс. 179).
Лидерами по числу новых носителей коронавируса стали Москва (+4 тыс. 174), Санкт-Петербург (+2 тыс. 215) и Московская область (+864).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 309, Ставропольский край — 220, Крым — 211, Краснодарский край — 166, Дагестан — 98, Кабардино-Балкария — 90, Карачаево-Черкесия — 88, Адыгея — 78, Ингушетия — 74, Северная Осетия — 73, Чечня — 62, Севастополь — 57.
В Краснодарском крае число инфицированных ковидом превысило 20 тыс. человек. За последние сутки в регионе снова зарегистрировали рекорд по заболевшим — 166 случаев. Как уточнили в оперштабе Кубани, среди новых пациентов 82 мужчины и 84 женщины, в том числе 6 детей.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 46;
- в Белореченском районе — 11;
- в Темрюкском районе — 10;
- в Анапе, Горячем Ключе и Ейском районе — по 9;
- в Красноармейском районе — 8;
- в Тихорецком районе — 7;
- в Сочи — 6;
- в Туапсинском, Лабинском, Абинском, Северском, Калининском районах — по 5;
- в Геленджике, Курганинском и Крымском районах — по 4;
- в Кущевском и Апшеронском районах — по 3;
- в Павловском и Приморско-Ахтарском районах — по 2;
- в Славянском, Успенском, Усть-Лабинском и Новокубанском районах — по 1.
Всего к кубанским медикам обратились 85 тыс. 117 жителей региона с подозрением на COVID-19. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 6 тыс. 778 больных.
За время пандемии в лабораториях Кубани провели 1 млн 587 тыс. 113 исследований на коронавирус. Диагноз COVID-19 подтвердился у 20 тыс. 35 человек. Показатель заболеваемости увеличился до 353 случаев на 100 тыс. населения Кубани.
По данным регионального минздрава, 12 тыс. 829 пациентов выздоровели, а 521 заболевший скончался (в том числе пятеро за последние сутки). Еще 37 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 3 — на ЭКМО.
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