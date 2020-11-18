На Кубани число зараженных ковидом превысило 20 тыс. человек

В Краснодарском крае 18 ноября зафиксировали новый рекорд по заболевшим коронавирусом — 166 случаев за сутки

По данным федерального оперштаба, в России за последние сутки COVID-19 подтвердился у 20 тыс. 985 человек . При этом только 24,3% инфицированных болели бессимптомно, уточнил RT . Всего за время пандемии в России выявили 1 млн 991 тыс. 998 зараженных коронавирусом .

За все время в ковид-госпиталях скончались 34 тыс. 387 пациентов, в том числе 456 — за прошлый день . Это максимальный показатель суточной смертности с начала пандемии. Из больниц с выздоровлением выписали 1 млн 501 тыс. 83 россиянина (+25 тыс. 179).

На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 309, Ставропольский край — 220, Крым — 211, Краснодарский край — 166 , Дагестан — 98, Кабардино-Балкария — 90, Карачаево-Черкесия — 88, Адыгея — 78, Ингушетия — 74, Северная Осетия — 73, Чечня — 62, Севастополь — 57.

В Краснодарском крае число инфицированных ковидом превысило 20 тыс. человек. За последние сутки в регионе снова зарегистрировали рекорд по заболевшим — 166 случаев. Как уточнили в оперштабе Кубани, среди новых пациентов 82 мужчины и 84 женщины, в том числе 6 детей.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:

Всего к кубанским медикам обратились 85 тыс. 117 жителей региона с подозрением на COVID-19. С неподтвержденным диагнозом в поликлиниках наблюдаются 6 тыс. 778 больных.