В торговом центре Сочи девочка застряла в ленте эскалатора

Краснодарский край

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В ТЦ Сочи 16 ноября девочка упала на эскалаторе и ее рука застряла в механической ленте

Очевидцы происшествия выложили в сеть видео, на кадрах которого посетители торгового центра пытаются остановить эскалатор и спасти ребенка. Все закончилось благополучно: девочка не получила серьезных травм.

В пресс-службе УМВД Сочи сообщили порталу Юга.ру, что по данному факту заявлений в полицию не поступало. В краевой прокуратуре добавили, что проверку все равно организуют.

«В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины происшествия. Кроме того, сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению торговой организацией федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья жителей», — подчеркнул представитель пресс-службы. 

Как писали Юга.ру, в июле 2016 года в Сочи на железнодорожном вокзале пенсионерку затянуло в эскалатор.

Дети Происшествия Сочи

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