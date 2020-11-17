В торговом центре Сочи девочка застряла в ленте эскалатора

В ТЦ Сочи 16 ноября девочка упала на эскалаторе и ее рука застряла в механической ленте

Очевидцы происшествия выложили в сеть видео, на кадрах которого посетители торгового центра пытаются остановить эскалатор и спасти ребенка. Все закончилось благополучно: девочка не получила серьезных травм.

В пресс-службе УМВД Сочи сообщили порталу Юга.ру, что по данному факту заявлений в полицию не поступало. В краевой прокуратуре добавили, что проверку все равно организуют.

«В рамках проверочных мероприятий будут установлены причины происшествия. Кроме того, сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению торговой организацией федерального законодательства о несовершеннолетних, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья жителей», — подчеркнул представитель пресс-службы.

Как писали Юга.ру, в июле 2016 года в Сочи на железнодорожном вокзале пенсионерку затянуло в эскалатор.