Американский шеф-повар раскрыл рецепт идеальной жареной картошки

Краснодарский край, Вся Россия

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Американский шеф-повар поделился рецептом хрустящей жареной картошки, которую можно приготовить за 20 минут

Шеф-повар Дэн Клугер описал рецепт в своей книге «В поисках вкуса: методы и рецепты бесстрашного приготовления», написал таблоид Mirror. Телеканал «360» перевел публикацию издания.

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Клугер посоветовал выбирать для приготовления мелкие картофелины, так как на крупные уйдет больше времени. Кроме того, шеф-повар рекомендовал готовить блюдо из молодого картофеля.

Секретный ингредиент для получения хрустящей кожуры — яичные белки, поделился Клугер.

Как правильно приготовить жареную картошку: взбить в миске яичные белки до тех пор, пока не останется жидкости. Полить ими целые картофелины, убрать излишки и посыпать специями и солью. Затем нужно отправить блюдо в разогретую до 200 ℃ духовку на 20 минут.

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Эволюция Юга.ру в разделе «Еда» регулярно публикует рецепты разнообразных блюд, опробованных лично сотрудниками редакции: например, варианты завтрака на каждый день недели и рецепты идеальных кремов-супов. Также читателям портала предложили идеи, что приготовить, если в холодильнике из продуктов есть только яйца или килька.

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