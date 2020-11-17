Американский шеф-повар раскрыл рецепт идеальной жареной картошки
Американский шеф-повар поделился рецептом хрустящей жареной картошки, которую можно приготовить за 20 минут
Шеф-повар Дэн Клугер описал рецепт в своей книге «В поисках вкуса: методы и рецепты бесстрашного приготовления», написал таблоид Mirror. Телеканал «360» перевел публикацию издания.
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Клугер посоветовал выбирать для приготовления мелкие картофелины, так как на крупные уйдет больше времени. Кроме того, шеф-повар рекомендовал готовить блюдо из молодого картофеля.
Секретный ингредиент для получения хрустящей кожуры — яичные белки, поделился Клугер.
Как правильно приготовить жареную картошку: взбить в миске яичные белки до тех пор, пока не останется жидкости. Полить ими целые картофелины, убрать излишки и посыпать специями и солью. Затем нужно отправить блюдо в разогретую до 200 ℃ духовку на 20 минут.
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