Компания «Россети Кубань» получила паспорт готовности к зиме

Для надежного электроснабжения во время максимальных нагрузок в Краснодарском крае и Адыгеи «Россети Кубань» провели ремонт 459 силовых трансформаторов, 11 891 км воздушных линий, 2 029 трансформаторных подстанций. Сотрудники компании расчистили 1 942 га просек и заменили 6 572 опор ЛЭП.

Аварийный запас сформирован на 100% — это 392 аварийно-восстановительные бригады (в том числе 22 мобильные), 1 801 человек производственного персонала и 715 единиц спецтехники. В резерве — 120 источников электроснабжения общей мощностью 13,1 МВт.

«Кубань — самый южный и теплый регион РФ. После завершения курортного сезона для нас в приоритете успешное прохождение не менее ответственного периода — отопительного сезона. Подготовка к зиме, как и в остальных регионах страны, в 2020 году проходила в условиях ограничений. Осознавая всю полноту своей ответственности, мы выполнили, а по некоторым показателям и перевыполнили план ремонтной программы. Компания направила почти 3 млрд рублей на ремонт и техобслуживание энергообъектов», — сообщил гендиректор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев.