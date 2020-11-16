Компания «Россети Кубань» получила паспорт готовности к зиме
Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский вручил паспорт готовности к отопительному зимнему периоду 2020/2021 главе «Россети Кубань» Сергею Сергееву
Решение о готовности субъектов электроэнергетики оформлено Приказом Минэнерго «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 2020-2021 годов».
Для надежного электроснабжения во время максимальных нагрузок в Краснодарском крае и Адыгеи «Россети Кубань» провели ремонт 459 силовых трансформаторов, 11 891 км воздушных линий, 2 029 трансформаторных подстанций. Сотрудники компании расчистили 1 942 га просек и заменили 6 572 опор ЛЭП.
Аварийный запас сформирован на 100% — это 392 аварийно-восстановительные бригады (в том числе 22 мобильные), 1 801 человек производственного персонала и 715 единиц спецтехники. В резерве — 120 источников электроснабжения общей мощностью 13,1 МВт.
«Кубань — самый южный и теплый регион РФ. После завершения курортного сезона для нас в приоритете успешное прохождение не менее ответственного периода — отопительного сезона. Подготовка к зиме, как и в остальных регионах страны, в 2020 году проходила в условиях ограничений. Осознавая всю полноту своей ответственности, мы выполнили, а по некоторым показателям и перевыполнили план ремонтной программы. Компания направила почти 3 млрд рублей на ремонт и техобслуживание энергообъектов», — сообщил гендиректор ПАО «Россети Кубань» Сергей Сергеев.
В Анапе и Сочи оборудовали зимние пляжи:
Ранее Минэнерго РФ подтвердило полную готовность компаний группы «Россетей» к отопительному сезону 2020/2021 во всех 80 регионах присутствия.
«Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи — 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории — 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек.
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