В Анапе и Сочи оборудовали зимние пляжи. Губернатор хочет, чтобы такие появились и на других курортах Кубани

На круглогодичных курортах Краснодарского края в ноябре занялись созданием зимних пляжей

Летний курортный сезон на Кубани официально завершился 1 ноября, но на побережье по-прежнему много туристов и отдыхающих. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 ноября сообщил, что некоторые курорты региона занялись созданием условий для круглогодичного отдыха.

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«Устанавливают лавочки, беседки, деревянные настилы, чтобы наши гости могли комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами», — написал Кондратьев в своих соцсетях. Такие зоны отдыха уже оборудовали в Сочи и Анапе. В ноябре на пляжах этих городов поставили лавочки, беседки и деревянные настилы.