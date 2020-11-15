В Анапе и Сочи оборудовали зимние пляжи. Губернатор хочет, чтобы такие появились и на других курортах Кубани
На круглогодичных курортах Краснодарского края в ноябре занялись созданием зимних пляжей
Летний курортный сезон на Кубани официально завершился 1 ноября, но на побережье по-прежнему много туристов и отдыхающих. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 ноября сообщил, что некоторые курорты региона занялись созданием условий для круглогодичного отдыха.
Читайте также:
«Устанавливают лавочки, беседки, деревянные настилы, чтобы наши гости могли комфортно отдохнуть на берегу, подышать морским воздухом, полюбоваться пейзажами», — написал Кондратьев в своих соцсетях.
Такие зоны отдыха уже оборудовали в Сочи и Анапе. В ноябре на пляжах этих городов поставили лавочки, беседки и деревянные настилы.
Губернатор рекомендовал другим курортам изучить такой опыт и организовать «зимние пляжи».
Как писали Юга.ру, в конце октября в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани заявили, что в новогодние каникулы курорты региона будут заполнены «почти полностью».
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Жители Кубани с сахарным диабетом рассказали, как добиваются необходимых лекарств