Первышов раскритиковал ситуацию с забором на улице Школьной, который мешал местным жителям

Жители Краснодара пожаловались мэру города на забор, который перекрыл дорогу к школе. Тот поручил открыть проход и поругал чиновников

Что случилось? 13 ноября в паблике «Типичный Краснодар» разместили обращение жителей дома № 17 по улице Школьной к мэру города Евгению Первышову. Они пожаловались на то, что в ночь с 10 на 11 ноября рабочие проводили шумные работы на улице.

Утром горожане обнаружили, что в их дворе установили забор, который перекрыл проход к школе, а также к магазинам и аптеке. Кроме того, жителям дома стало известно, что они могут лишиться детской площадки во дворе, которую собираются отобрать в пользу детского сада.

«Вы постоянно делаете акцент на приоритете безопасности и здоровья граждан, и мы это ценим. Тут стоит вопрос безопасности детей начальных классов, которым теперь стало вдвойне тяжелее и опаснее добираться до школы, а главное — это то, что теперь им приходится чаще переходить дороги», — говорится в обращении местных жителей.

Краснодарцы также остались в недоумении, зачем рабочие поставили забор на месте стройки, если строительство начнется, по их данным, не раньше следующего года.