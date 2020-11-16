Первышов раскритиковал ситуацию с забором на улице Школьной, который мешал местным жителям
Жители Краснодара пожаловались мэру города на забор, который перекрыл дорогу к школе. Тот поручил открыть проход и поругал чиновников
Что случилось? 13 ноября в паблике «Типичный Краснодар» разместили обращение жителей дома № 17 по улице Школьной к мэру города Евгению Первышову. Они пожаловались на то, что в ночь с 10 на 11 ноября рабочие проводили шумные работы на улице.
Утром горожане обнаружили, что в их дворе установили забор, который перекрыл проход к школе, а также к магазинам и аптеке. Кроме того, жителям дома стало известно, что они могут лишиться детской площадки во дворе, которую собираются отобрать в пользу детского сада.
«Вы постоянно делаете акцент на приоритете безопасности и здоровья граждан, и мы это ценим. Тут стоит вопрос безопасности детей начальных классов, которым теперь стало вдвойне тяжелее и опаснее добираться до школы, а главное — это то, что теперь им приходится чаще переходить дороги», — говорится в обращении местных жителей.
Краснодарцы также остались в недоумении, зачем рабочие поставили забор на месте стройки, если строительство начнется, по их данным, не раньше следующего года.
После публикации что-то изменилось? Утром 16 ноября в паблике разместили еще одно видео, снятое местными жителями. На кадрах видно, что забор больше не перекрывает тропу, по ней идут люди.
«Благодарим Евгения Алексеевича Первышова за его непосредственное участие в решении проблемы. Также хотим поблагодарить "Типичный Краснодар" за помощь в размещении видеообращения. Отдельное спасибо бригаде ребят, которые до поздней ночи монтировали ограду для организации прохода. С уважением, жители дома № 17 по улице Школьной», — сообщил автор видео.
Как отреагировал Первышов? Ситуацию с демонтажом забора глава краевой столицы обсудил на совещании в администрации города. Он рассказал, что через паблик узнал об обращении жителей дома на Школьной.
«Я на прошлой неделе туда выезжал, мы там сформировали земельный участок под строительство детского дошкольного учреждения», — отметил Евгений Первышов.
По словам мэра города, строительство детского сада на этой территории начнется не раньше следующего года, при получении средств: «Может, потребуется еще время дополнительно».
«Если не подумали, не рассчитали, может быть, поставили забор и перегородили подходы к образовательному учреждению — надо сегодня-завтра разобраться на месте. Вопрос надо решить оперативно», — заявил Первышов.
В ответ чиновник [порталу Юга.ру не удалось его идентифицировать, так как он сидел спиной к камере] сообщил мэру, что еще в четверг распорядились, чтобы открыли проход для горожан.
«Не надо это делать как одолжение, «мы уже там сказали» и так далее. Сегодня ты туда поедешь и непосредственно разберешься, как это забор так поставили, что доходит до того, что люди начинают писать в мой адрес. Вы же завтра не начинаете там стройку», — обратился Первышов к чиновнику.
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