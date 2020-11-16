На Кубани зарегистрировали 160 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб Краснодарского края 16 ноября сообщил о 160 заболевших коронавирусом и 5 летальных исходах за сутки

По данным федерального оперштаба, в России за минувшие сутки диагноз коронавирус подтвердился у 22 тыс. 778 человек. При этом только 24,8% инфицированных болели бессимптомно, уточнил RT. Всего к 16 ноября ковидом заразились 1 млн 948 тыс. 603 жителей России. За время пандемии в ковид-госпиталях страны умерли 33 тыс. 489 пациентов, в том числе 303 — за прошлые сутки. Из больниц с выздровлением за весь период выписали 1 млн 453 тыс. 849 человек (+13 тыс. 864 за сутки).

Самый большой суточный прирост инфицированных зарегистировали в Москве — 6 тыс. 360 человек, Санкт-Петербурге — 2 тыс. 39 и Московской области — 810.

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация по новым случаям COVID-19 следующая: Ростовская область — 314, Ставропольский край — 213, Крым — 161, Краснодарский край — 160 , Дагестан — 98, Карачаево-Черкесия — 90, Кабардино-Балкария — 88, Северная Осетия — 72, Адыгея — 71, Ингушетия — 70, Чечня — 57, Севастополь — 55.

Как уточнили в опештабе Краснодарского края, 160 новых случаев коронавируса зафиксировали в 22 муниципалитетах . Среди заболевших 88 женщин и 72 мужчин в возрасте до 91 года. Также ковид подтвердился у 10 детей , младшему из которых 2 года, а старшему — 17 лет.

Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам Кубани: в Краснодаре — 48;

в Анапе — 16;

в Новокубанском и Ейском районах — по 12;

в Славянском районе — 10;

в Кущевском районе — 8;

в Сочи — 7;

в Туапсинском, Красноармейском и Павловском районах — по 6;

в Староминском районе — 5;

в Апшеронском, Тихорецком и Успенском районах — по 4;

в Горячем Ключе — 3;

в Белореченском и Отрадненском районах — по 2;

в Кореновском, Калининском, Курганинском, Крыловском и Новокубанском районах — по 1.

Всего за время пандемии на Кубани коронавирус, по официальным данным, подтвердился у 19 тыс. 708 человек, в том числе у 1 тыс. 689 детей. Показатель заболеваемости увеличился до 347,2 случаев на 100 тыс. населения края.

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По данным регионального минздрава, 12 тыс. 532 пациента выписаны с выздоровлением, из них 76 — за последние сутки. Медики не смогли спасти 511 кубанцев, за прошлые сутки в крае умерли пять человек . Еще 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое — на ЭКМО.