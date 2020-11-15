Сборная России в меньшинстве проиграла Турции в матче Лиги наций

Игра 5-го тура группы 3 в Лиге B состоялась в Стамбуле и завершилась победой хозяев поля — 3:2.

Счет на 11-й минуте открыл Денис Черышев. На 24-й минуте Андрей Семёнов получил красную карточку за фол, а уже через 2 минуты турки забили ответный гол. После этого в воротах Маринато Гилерме оказались еще два мяча — на 32-й минуте Дженгиз Ундер вывел свою команду вперед, а на 52-й Дженк Тосун увеличил отрыв. На 57-й Далер Кузяев сократил отставание в счете, но больше соперникам не удалось ничего реализовать.

Это поражение стало для России первым в групповом этапе Лиги наций. В предыдущих матчах команда Станислава Черчесова одержала две победы и сыграла две ничьих и с 8 очками после пяти туров занимает первое место в квартете.

В последнем матче группового этапа россияне 18 ноября в Белграде поборются со сборной Сербии, которую в сентябре обыграли в Москве.