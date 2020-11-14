В Адыгее ограничили работу фудкортов

Адыгея

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В Адыгее с 12 ноября ограничили работу предприятий общественного питания из-за коронавируса

С 12 ноября фудкорты, у которых нет отделенной посадочной зоны, должны обслуживать только навынос либо работать для доставки заказов. Соответствующие изменения внесли в указ главы Адыгеи 12 ноября.

Из-за этого на самом большом фудкорте Адыгеи, в «МЕГА Адыгея-Кубань», внесли изменения в работу общепита. Так, кафе и рестораны, у которых нет собственной посадочной зоны [имеется в виду наличие не общих столиков в центре фудкорта, а отдельной зоны около заведения или внутри него — Юга.ру] начали работать только навынос и для доставки заказов.

При этом в обычном режиме продолжили работать: ресторан и бистро Иkea, кафе «Ашан», кафе Subway в «Леруа Мерлен», кафе на автобусном терминале, «Ряженка», «IL Патио», «Голый Повар», Donuts&Coffee, Cinnabon и киоски с продуктами питания, расположенные в галереях, написали в инстаграме ТРЦ.

Журналистка Юга.ру побывала в торговом центре и показала, как сейчас выглядит фудкорт:

По данным оперативного штаба Адыгеи, к 14 ноября за все время пандемии в регионе было 6 тыс. 828 случаев заражения COVID-19. Из них за последние сутки выявили 75 новых случаев. Выздоровели 5 тыс. 565 человек (за сутки +72). Скончалось 58 человек.

Коронавирус МЕГА Адыгея-Кубань

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