«Сочи Парк» разыграет выходные в отеле-замке «Богатырь»

В Сочи отель «Богатырь» в ноябре обьявил конкурс на лучшую фотографию с использованием тематической атрибутики — меча или лука со стрелами

По условиям конкурса «Сражаюсь за замок», авторы самых интересных фотографий получат шанс выиграть один из трех суперпризов: две ночи на двоих в отеле-замке «Богатырь» в период майских праздников.

«Вы можете использовать собственные игрушки или купить наши в сувенирном магазине отеля-замка, — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка». — Мы ищем наших верных защитников замка».

Представитель пресс-службы «Сочи Парка» уточнила: чтобы принять участие в конкурсе, надо до 10 января 2021 года выложить в своем инстаграме фотографии, сделанные в «Богатыре» с использованием тематической атрибутики, и отметить на них @bogatyrcastle с хэштегом #сражаюсьзазамок.

Итоги фотоконкурса подведут 11 января. В этот день объявят имена трех победителей, которые смогут провести каникулы в «Богатыре».

Напомним, для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход в парк свободный.