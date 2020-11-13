«Сочи Парк» разыграет выходные в отеле-замке «Богатырь»

Краснодарский край

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В Сочи отель «Богатырь» в ноябре обьявил конкурс на лучшую фотографию с использованием тематической атрибутики — меча или лука со стрелами

«Вы можете использовать собственные игрушки или купить наши в сувенирном магазине отеля-замка, — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка». — Мы ищем наших верных защитников замка».

По условиям конкурса «Сражаюсь за замок», авторы самых интересных фотографий получат шанс выиграть один из трех суперпризов: две ночи на двоих в отеле-замке «Богатырь» в период майских праздников.

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Представитель пресс-службы «Сочи Парка» уточнила: чтобы принять участие в конкурсе, надо до 10 января 2021 года выложить в своем инстаграме фотографии, сделанные в «Богатыре» с использованием тематической атрибутики, и отметить на них @bogatyrcastle с хэштегом #сражаюсьзазамок.

Итоги фотоконкурса подведут 11 января. В этот день объявят имена трех победителей, которые смогут провести каникулы в «Богатыре».
Напомним, для гостей отеля-замка «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», вход в парк свободный.

Четырехзвездочный отель-замок «Богатырь» расположен на берегу Черного моря в Имеретинской низменности на территории тематического парка развлечений «Сочи Парка». Отель вмещает 293 номера и примечателен своей архитектурой и внутренним оформлением в стиле средневекового замка. Лауреат премии Travellers’ Choice, ресурса для планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com в категории «Лучший отель для семейного отдыха в России».

Конкурсы отдых Развлечения Сочи Сочи Парк

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