В Новороссийске иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась
В Новороссийске утром 12 ноября произошло ДТП, в котором погиб пешеход
ДТП произошло около 7:00 в станице Раевской. 35-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги, сбила 53-летнего пешехода, а после опрокинулась.
В результате ДТП пешеход погиб, а водитель получил трамвы, ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили порталу Юга.ру 13 ноября в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Всего за прошлый день на дорогах Кубани, по данным Госавтоинспекции, произошло 16 ДТП. В них погибли два человека, а 26 были травмированы. Также в крае за сутки водители сбили семь пешеходов, двое из них погибли. Из-за превышения скорости на дорогах края случилось за день четыре аварии, в которых погибли два человека, а четверо получили травмы.
Напомним, днем 7 ноября под Новороссийском Mercedes столкнулся с «Газелью». Пострадали два человека.
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