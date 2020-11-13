В Новороссийске иномарка насмерть сбила пешехода и перевернулась

В Новороссийске утром 12 ноября произошло ДТП, в котором погиб пешеход

ДТП произошло около 7:00 в станице Раевской. 35-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz превысил скорость и не справился с управлением. Машина съехала с дороги, сбила 53-летнего пешехода, а после опрокинулась.

В результате ДТП пешеход погиб, а водитель получил трамвы, ему назначили амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили порталу Юга.ру 13 ноября в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.