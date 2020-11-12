Синоптик объяснил, как образовалась четкая линия облаков на горизонте над Краснодаром

Краснодарский край

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12 ноября портал Юга.ру обратился в территориальный центр прогнозирования ЧС за комментарием о необычном явлении, которое краснодарцы заметили в небе

Утром 11 и 12 ноября жители Краснодара наблюдали необычную облачность. Облака выглядели как единая воздушная масса, которая четкой и ровной линией простиралась вдоль линии горизонта. Жители многоэтажных домов отмечали, что облака похожи на море. Явление также засняли с борта самолета. На кадрах заметно, что полоса раскинулась на десятки километров вперед. Кроме того, похожие облака наблюдали жители Ставрополя.

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12 ноября портал Юга.ру обратился к начальнику отдела территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Александру Колеснику. Он рассказал, что у этого явления нет названия и оно не паранормально. По его словам, такая облачность имеет слоистую структуру, похожа по своей природе на взвешенный туман и образовалась в приземном атмосферном слое. Утром в воздухе наблюдалось значительное количество влажности, что поспособствовало формированию облаков, а причиной четкого контура стал резкий контраст температур:

«Южная часть края более прогретая, северная часть прохладнее. На стыке холодных и теплых масс образовалась такая облачность».

Колесник уточнил, что стык как раз пришелся на Краснодар, Горячий Ключ и Кореновск. С дневным прогревом эта облачность разрушается, поэтому наблюдать ее можно только утром.

Напомним, в мае над Сочи пролетел огненный шар. В Абхазском государственном университете объяснили, что это может быть.

Горячий Ключ Кореновский район Краснодар Погода Ставрополь

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