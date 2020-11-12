Глава Адыгеи потребовал наладить оповещение граждан о результатах их тестов на COVID-19
Глава республики Мурат Кумпилов с 11 ноября ужесточил контроль за проведением тестов на коронавирус в связи жалобами граждан о долгих сроках ожидания результата
11 ноября на совещании Мурат Кумпилов поручил минздраву республики пересмотреть подходы к проведению исследований на COVID-19. Руководитель региона потребовал исключить длительные сроки ожидания результатов и необходимость приходить за ними в поликлинику.
По мнению главы Адыгеи, необходимо информировать тестируемых с использованием современных средств коммуникации.
«Важно помнить, что наша главная цель — здоровье и благополучие граждан, и строить свою работу исходя из этого», — сказал Кумпилов.
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Сейчас на территории республики работает четыре лаборатории, создан запас из 42,6 тыс. тест-систем. За весь период проведено более 222 тыс. тестирований, ежедневно делают более 1 тыс. исследований.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, лаборатории должны выдавать заключения по результатам исследований немедленно по их получению. Положительный или сомнительный результат передается лечащему врачу и в территориальный орган Роспотребнадзора для незамедлительного проведения лечения и противоэпидемических мероприятий.
По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии в Адыгее зарегистрировали 6 тыс. 602 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 75 новых заболевших. Всего скончалось 58 человек.
Из-за роста больных в Майкопе с 5 ноября начал работать временный центр для приема пациентов с симптомами ОРВИ.
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