Глава Адыгеи потребовал наладить оповещение граждан о результатах их тестов на COVID-19

Глава республики Мурат Кумпилов с 11 ноября ужесточил контроль за проведением тестов на коронавирус в связи жалобами граждан о долгих сроках ожидания результата

«Важно помнить, что наша главная цель — здоровье и благополучие граждан, и строить свою работу исходя из этого», — сказал Кумпилов.

11 ноября на совещании Мурат Кумпилов поручил минздраву республики пересмотреть подходы к проведению исследований на COVID-19. Руководитель региона потребовал исключить длительные сроки ожидания результатов и необходимость приходить за ними в поликлинику.

Сейчас на территории республики работает четыре лаборатории, создан запас из 42,6 тыс. тест-систем. За весь период проведено более 222 тыс. тестирований, ежедневно делают более 1 тыс. исследований.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, лаборатории должны выдавать заключения по результатам исследований немедленно по их получению. Положительный или сомнительный результат передается лечащему врачу и в территориальный орган Роспотребнадзора для незамедлительного проведения лечения и противоэпидемических мероприятий.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии в Адыгее зарегистрировали 6 тыс. 602 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 75 новых заболевших. Всего скончалось 58 человек.

Из-за роста больных в Майкопе с 5 ноября начал работать временный центр для приема пациентов с симптомами ОРВИ.