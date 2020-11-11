Глава Краснодара захотел создать в городе систему переработки отходов

«Наша первоочередная задача — ликвидация стихийных свалок, в том числе в районе Индустриального. Необходимо, чтобы как можно меньше отходов закапывалось в землю, больше шло на переработку и вторичное сырье. Таких предприятий должно быть больше. Безусловно, места для них нужно выбирать вдали от жилых домов и в соответствии с розой ветров», — написал глава Краснодара Евгений Первышов в своем телеграм-канале .

Генеральный директор ООО «Чистый город» Олег Абдуллин добавил, что компания работает в сфере сбора, транспортирования и обработки отходов 4-5 класса опасности на основании лицензии Межрегионального управления Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Адыгее. На Кубани это первое предприятие по переработке и сортировке отходов, оно включает в себя:

линию сортировки и обработки строительных отходов мощностью 400 куб. метров в день (за 2019 год обработали более 10 тыс. тонн отходов);

парк грузовой техники для транспортировки контейнеров-лодочек (объемом 8, 10, 12, 16, 27 куб. метров);

сортировочный полигон общей площадью 1 га.

В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что в результате обработки строительных отходов согласно разработанным рекомендациям из древесного материала получают древесные гранулы, используемые далее как биотопливо и наполнитель для кошачьего туалета. Кроме того, из строительных отходов получают строительные твердые материалы, пригодные для дальнейшего использования.